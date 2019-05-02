Корь свирепствует в Украине: заболели 44 тысячи человек

Новости Украины. В Украине с начала года почти 44 тысячи человек заболели корью. Еще 16 заболевших скончались от осложнений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Последний летальный случай был зафиксирован на прошлой неделе. Умерла 12-летняя девочка, которая не была привита из-за противопоказаний к вакцине.

По словам специалистов, таких людей можно защитить только коллективным иммунитетом. Он создается, когда достаточное количество людей вакцинированы против болезни.