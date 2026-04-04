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Константинов: Зеленский не выведет войска из Донбасса по причине коррупции

04 апреля 2026 09:56
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Константинов: Зеленский не выведет войска из Донбасса по причине коррупции-0

По словам председателя Государственного Совета Республики Крым Владимира Константинова, Владимир Зеленский заинтересован в продолжении украинского конфликта, пишет РИА Новости.

Константинов указывает, что Донбасс Зеленскому не нужен, однако выводить оттуда войска украинский лидер не намерен. Такие действия лишили бы Зеленского «очень большой коррупционной схемы, автором или продолжателем которой является», – пояснил политик.

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Фото: Pinterest

# Международная политика # Владимир Зеленский

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