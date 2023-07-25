Конкурс двойников Эрнеста Хемингуэя проходит на родине писателя

Новости США. Как две капли воды – комплимент для участников этого фестиваля. На родине Эрнеста Хемингуэя проходит конкурс его двойников, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Место встречи Ки-Уэст выбрано неслучайно. Там в 1930-е годы жил и работал писатель.

Во время соревнований участники поочередно выступают и дефилируют по сцене бара, где любил проводить время автор. За звание двойника в 2023 году борются 140 человек. Но мало быть похожим на Хемингуэя, жюри – победители прошлых лет – также оценивает, насколько близок тот или иной участник по духу. Авантюризм – обязательное качество будущего победителя. Поэтому неотъемлемая часть фестиваля – шествие с быками.