Прямой эфир

Конкурс двойников Эрнеста Хемингуэя проходит на родине писателя

25 июля 2023 12:29
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. Как две капли воды – комплимент для участников этого фестиваля. На родине Эрнеста Хемингуэя проходит конкурс его двойников, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Место встречи Ки-Уэст выбрано неслучайно. Там в 1930-е годы жил и работал писатель.

Конкурс двойников Эрнеста Хемингуэя проходит на родине писателя-1

Во время соревнований участники поочередно выступают и дефилируют по сцене бара, где любил проводить время автор. За звание двойника в 2023 году борются 140 человек. Но мало быть похожим на Хемингуэя, жюри – победители прошлых лет – также оценивает, насколько близок тот или иной участник по духу. Авантюризм – обязательное качество будущего победителя. Поэтому неотъемлемая часть фестиваля – шествие с быками.

Конкурс двойников Эрнеста Хемингуэя проходит на родине писателя-4

Правда, они не настоящие. Конкурс двойников Хемингуэя проводится с 1981 года. И традиционно на острове близ Кубы. «Это лучшее место, в котором я когда-либо был», – писал о Ки-Уэсте сам автор.

# Конкурс # Марина Кишкурно # Новости США # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Турецкие звёзды в интернете. Корова и её хозяйка покорили соцсети – посмотрите на них
25 июля 2023 12:27

Турецкие звёзды в интернете. Корова и её хозяйка покорили соцсети – посмотрите на них

Крупнейший в мире фестиваль воздушных шаров проходит во Франции
25 июля 2023 12:26

Крупнейший в мире фестиваль воздушных шаров проходит во Франции

Ван И назначен новым главой МИД Китая вместо пропавшего Цинь Гана
25 июля 2023 11:59

Ван И назначен новым главой МИД Китая вместо пропавшего Цинь Гана