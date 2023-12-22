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Конгресс США ушёл на каникулы без соглашения по Украине

22 декабря 2023 11:01
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Конгресс США ушел на каникулы без соглашения по Украине. Отдыхать политики будут до 8 января, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Однако в планах несколько виртуальных встреч во время рождественских праздников.

Конгресс США ушёл на каникулы без соглашения по Украине-1

Оставить все проблемы и нерешенные вопросы в прошлом году не получилось. О выделении очередного пакета помощи Киеву разговор придется продолжить и в самом начале 2024-го. Завершение работы обеих палат знаменует собой конец самой непродуктивной законодательной сессии за последние 30 лет, поскольку Конгресс США принял только 27 законопроектов, которые подписал президент страны.

# Международная политика

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