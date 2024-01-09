Конгресс США согласовал бюджет на 2024 год. Таким образом, шатдаун откладывается. После долгих споров политикам все же удалось прийти к соглашению, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Конгресс США согласовал бюджет на 2024 год. Таким образом, шатдаун откладывается. После долгих споров политикам все же удалось прийти к соглашению, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Бюджет запланирован в объеме более 1,5 триллиона долларов. Из них на оборону предлагается выделить свыше 800 миллиардов. В Штатах шатдауном называют вынужденную приостановку работы госорганов из-за отсутствия финансирования. В таком случае чиновники продолжают работу без зарплаты.