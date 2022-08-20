Конгресс США раскритиковал Байдена за решение оказать ещё один транш помощи Украине

Новости США. Конгресс США вылил очередную порцию критики на Байдена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Поводом послужило решение оказать еще один транш военной помощи Украине.

Член палаты представителей, республиканец Пол Госар, резко ответил на действия мировых лидеров, в том числе американского президента. По мнению конгрессмена, в стране неправильно расставляют приоритеты. США уже поддержали Киев на 10 миллиардов долларов, в то врем как сами американцы вынуждены страдать от разрушительной инфляции.