Конгресс США потребовал у министра обороны доклад о ядерном взрыве в космосе

Палата представителей Конгресса США требует от министра обороны страны до 28 февраля 2025 года представить отчет о потенциальных последствиях использования ядерного оружия в космосе. Об этом пишет РИА Новости.

Это вызвано утверждениями о том, что Россия якобы предположительно ведет разработку космических вооружений для атаки на спутники с помощью ЯО.

В то время как официальные лица России заявляют о приверженности Москвы своим обещаниям не размещать в космосе оружие, администрация США выражает озабоченность по поводу возможных угроз национальной безопасности.

