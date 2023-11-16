Конгресс США не может выяснить, как и на что тратит деньги Пентагон

А вот как они используются, остается военной тайной. Организованная по требованию Конгресса уже шестая аудиторская проверка вновь не смогла составить внятный отчет. Из 29 проведенных ревизий лишь семь были успешно завершены, впрочем, так же, как и в 2022 году. В большинстве случаев у аудиторов не получается оценить финансовую отчетность в связи с, цитата, «с недостатком достоверных данных».