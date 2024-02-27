Конгресс ищет возможность лишить Байдена должности

В Конгрессе США готовят резолюцию об отстранении Байдена от власти, ссылаясь на его психическое и физическое здоровье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Правительство призывают использовать 25-ю поправку, которая допускает возможность лишить президента должности, если большая часть работников администрации и вице-президент считают, что он больше не в состоянии исполнять свои обязанности.

Основанием для рассмотрения этой инициативы является доклад спецпрокурора, в котором Байден охарактеризован как «пожилой человек с плохой памятью». В последнее время эта проблема проявляется все более явно: американский лидер неоднократно в публичных выступлениях путал названия стран и имена президентов или терял нить рассуждений. В связи с этим генпрокурор заявил о бесчисленных социальных проблемах и угрозах в сфере безопасности, с которыми сталкиваются США.