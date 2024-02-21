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Конфликт в Украине уже обошёлся Германии в 200 млрд евро

21 февраля 2024 12:16
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Украинский конфликт обернулся для ФРГ потерей более 200 миллиардов евро, пишет ТАСС со ссылкой на немецкую газету Rheinische Post.

Президент Немецкого института экономических исследований Марсель Фрацшер информировал, что из-за больших затрат Германии на электроэнергию в стране снизились темпы роста экономики на 2,5 процентного пункта, что эквивалентно 200 миллиардам евро за 2022 и 2023 годы.

Фрацшер подчеркнул, что в дальнейшем Германию ожидают также траты из-за «эскалации геополитических и геоэкономических конфликтов».

# Международная политика

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