Конфликт в Украине уже обошёлся Германии в 200 млрд евро

Украинский конфликт обернулся для ФРГ потерей более 200 миллиардов евро, пишет ТАСС со ссылкой на немецкую газету Rheinische Post.

Президент Немецкого института экономических исследований Марсель Фрацшер информировал, что из-за больших затрат Германии на электроэнергию в стране снизились темпы роста экономики на 2,5 процентного пункта, что эквивалентно 200 миллиардам евро за 2022 и 2023 годы.

Фрацшер подчеркнул, что в дальнейшем Германию ожидают также траты из-за «эскалации геополитических и геоэкономических конфликтов».