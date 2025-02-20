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Конфликт в Украине показал, что у ЕС серьёзные проблемы в сфере обороны – аналитики

20 февраля 2025 07:40
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Конфликт в Украине показал, что у ЕС серьезные проблемы в сфере обороны. Таково мнение аналитиков. Страны Евросоюза столкнулись с нехваткой промышленных мощностей, а также противоречиями между политическими приоритетами и бизнесом, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Конфликт в Украине показал, что у ЕС серьёзные проблемы в сфере обороны – аналитики-2

В итоге стало очевидно, что Европе не хватает координации усилий по оборонному заказу. На фоне гигантских финансовых траншей и поставок вооружения для Киева, собственные оборонные запасы иссякли, а количество импорта от главного партнера – США – продолжает стремительно сокращаться.

# Международная политика

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