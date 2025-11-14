Конфликт в парламенте Армении – Пашиняна возмутило отношение правящей коалиции к обсуждению госбюджета

Премьер Армении не был предупрежден о бойкоте правящей коалиции в день голосования по госбюджету. Пустой зал разгневал Никола Пашиняна и тот покинул заседание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Обсуждение пришлось отложить на 20 минут.

По информации армянских СМИ, премьер-министр упрекнул председателя парламента за эту полупустоту, сочтя отсутствие коллег недопустимым для столь важного обсуждения. Кворум удалось собрать лишь со второй попытки, после чего работа продолжилась, но атмосфера уже была напряженной. На повестке – проект государственного бюджета на 2026 год, в том числе расходы на оборону и силовые структуры.