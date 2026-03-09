Конфликт на Ближнем Востоке может спровоцировать подорожание нефти до 215 долларов за баррель

Нефтяной рынок лихорадит по всему миру. Эксперты уверены, что конфликт на Ближнем Востоке может спровоцировать подорожание «черного золота» до 215 долларов за баррель уже в ближайшее время. Так, 9 марта утром мировые цены на нефть впервые с 2022 года перешагнули рубеж в 100 долларов. Скачок цен мгновенно отразился на стоимости бензина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, в США галлон топлива за сутки подорожал на 22 цента до 4,5 долларов. Во Франции и Германии литр бензина и дизеля приблизился к 2,5 евро. В Прибалтике за неделю цены выросли на 15 центов. Особенно остро ситуация ощущается в Польше. В приграничных с Германией районах ввели ограничения на продажу топлива. Сюда массово устремляются немцы, желающие заправиться подешевле. Французы, опасаясь дальнейшего подорожания и дефицита, также устроили ажиотаж на заправках. Из-за дефицита бензина и дизеля часть станций временно закрылась. Производители просто не успевают подвозить топливо.

Это всех пугает – и рынки, и цены на нефть. Думаю, именно поэтому все и рванули на заправки запасаться топливом. Люди ждут роста цен. Хотя мне кажется, что это небольшой стресс, по сравнению с тем, что может случиться дальше.

Потеря объемов добычи нефти ведущими поставщиками мира осложняет положение. Ирак и Кувейт приостановили эксплуатацию 70 % действующих скважин. Саудовская Аравия и ОАЭ могут поступить так же. Хранилища стран переполнены из-за простоя загруженных танкеров. Суда все еще не рискуют заходить в Ормузский пролив, который считается зоной боевых действий. За неделю в портах залива скопилось более трех тысяч загруженных танкеров.

Сол Кавоник, руководитель энергетических исследований австралийской финансово-исследовательской компании:

С каждым днем цены на нефть так или иначе будут расти. Судоходство может восстановиться, к примеру, если военные организуют для танкеров эскорт или страховые меры. Однако поток все равно не сможет восстановиться до прежних значений. Передвижение с конвоями медленнее обычного судоходства. Но есть еще одна проблема – дефицит газа. Если нефть еще можно вывезти в обход пролива, то «голубое топливо» зависит от него на 100%. Цена газа в Европе уже превысила 800 долларов за тысячу кубометров. На этом фоне в Великобритании сложилась тревожная ситуация. Запасов газа там осталось меньше чем на два дня. Страна сильно зависит от импорта, а хранилища невелики. Ранее Катар уменьшил отгрузку сжиженного природного газа, что дополнительно сократило мировое предложение. Параллельно Иран расширяет удары по нефтяным объектам ближневосточных стран, отвечая на атаки Израиля против своей энергетики. Так, ночью ракетами была повреждена Бахрейнская нефтяная компания, которую контролируют американцы. Завод уже объявил о форс-мажоре в отношении своих поставок