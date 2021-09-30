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Конфликт между враждующими бандами. В Эквадоре 116 человек погибли в результате бунта в тюрьме

30 сентября 2021 08:45
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Новости Эквадора. В Эквадоре при бунте в тюрьме погибли 116 человек, 52 получили ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Конфликт между враждующими бандами. В Эквадоре 116 человек погибли в результате бунта в тюрьме-1

Конфликт вспыхнул между враждующими бандами, которые решили выяснить отношения. Словесная перепалка быстро переросла с перестрелку. Полиции еще предстоит выяснить, как оружие могло попасть за решетку.  

Конфликт между враждующими бандами. В Эквадоре 116 человек погибли в результате бунта в тюрьме-4

В эту бойню оказались втянуты и простые заключенные, которые не состояли в бандах. Бунт оказался настолько масштабным, что президент Эквадора объявил чрезвычайное положение во всех тюрьмах страны.  

# Массовые беспорядки # Фотофакт

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