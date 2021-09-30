Конфликт между враждующими бандами. В Эквадоре 116 человек погибли в результате бунта в тюрьме

Новости Эквадора. В Эквадоре при бунте в тюрьме погибли 116 человек, 52 получили ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Конфликт вспыхнул между враждующими бандами, которые решили выяснить отношения. Словесная перепалка быстро переросла с перестрелку. Полиции еще предстоит выяснить, как оружие могло попасть за решетку.