Компартия Украины: Беларусь не виновата в приграничном кризисе
Центральный комитет Компартии Украины выступил с заявлением в связи с кризисной ситуацией на белорусско-польской границе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Там обвинили США и НАТО в разжигании очередного широкомасштабного вооруженного конфликта в Европе, используя для этого обострение на границе Беларуси и Польши.
Насаждая через бомбежки и военную интервенцию «демократию» и западные ценности, США и НАТО превратили в руины Ирак, Сирию, Ливию, Афганистан. И именно они должны нести ответственность и за случившееся, и за жизни тех беженцев, которые в данный момент находятся на границе – говорится в заявлении.
Украинские коммунисты выступили с поддержкой усилий Президента Александра Лукашенко, направленных на организацию прямого конструктивного диалога с ЕС и Польшей с целью выхода из сложившейся ситуации мирным путем и недопущения полномасштабной войны в Европе, о которой как возможности выхода из глубочайшего системного кризиса так мечтают на Капитолийском холме и в Белом доме. Прямой диалог – единственный в данной ситуации путь к установлению мира.