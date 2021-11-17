Компартия Украины: Беларусь не виновата в приграничном кризисе

Центральный комитет Компартии Украины выступил с заявлением в связи с кризисной ситуацией на белорусско-польской границе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Там обвинили США и НАТО в разжигании очередного широкомасштабного вооруженного конфликта в Европе, используя для этого обострение на границе Беларуси и Польши.

Насаждая через бомбежки и военную интервенцию «демократию» и западные ценности, США и НАТО превратили в руины Ирак, Сирию, Ливию, Афганистан. И именно они должны нести ответственность и за случившееся, и за жизни тех беженцев, которые в данный момент находятся на границе – говорится в заявлении.