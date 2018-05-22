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Компания SpaceX запустит 7 спутников с целью фиксировать изменения ледников и уровня воды

22 мая 2018 13:46
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Новости мира. Компания SpaceX запустит в космос сразу семь спутников и все за один раз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Компания SpaceX запустит 7 спутников с целью фиксировать изменения ледников и уровня воды-1

Старт ракеты-носителя запланирован на 23 мая. Falcon9 выведет на орбиту Земли пять коммуникационных аппаратов, а также два американо-немецких спутника, которые будут выполнять функцию полезной нагрузки.

Компания SpaceX запустит 7 спутников с целью фиксировать изменения ледников и уровня воды-4

Их задача – фиксировать изменения ледников, уровня воды под поверхностью нашей планеты, в реках, озёрах и морях. Планируется, что агрегаты пробудут на орбите 5 лет.

# Космос # Фотофакт

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