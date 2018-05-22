Компания SpaceX запустит 7 спутников с целью фиксировать изменения ледников и уровня воды

Новости мира. Компания SpaceX запустит в космос сразу семь спутников и все за один раз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Старт ракеты-носителя запланирован на 23 мая. Falcon9 выведет на орбиту Земли пять коммуникационных аппаратов, а также два американо-немецких спутника, которые будут выполнять функцию полезной нагрузки.