Компания Huawei подала иск против властей США из-за обвинений в слежке

Китайская корпорация против американских запретов. В США разразился громкий судебный процесс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Бренд Huawei подал иск против обвинений в слежке и, как следствие, ограничений по распространению продукции и работы компании.

Федеральные ведомства США запретили закупать ее оборудование и услуги – якобы из соображений безопасности. Эти ограничения были введены в августе 2018 года.

Регуляторы убеждены, что технологии Huawei используют власти КНР для слежки. Китайская корпорация это отрицает и считает, что введенный запрет противоречит конституции США.