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Компания Huawei подала иск против властей США из-за обвинений в слежке

07 марта 2019 18:56
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Китайская корпорация против американских запретов. В США разразился громкий судебный процесс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Компания Huawei подала иск против властей США из-за обвинений в слежке-1

Бренд Huawei подал иск против обвинений в слежке и, как следствие, ограничений по распространению продукции и работы компании.

Федеральные ведомства США запретили закупать ее оборудование и услуги – якобы из соображений безопасности. Эти ограничения были введены в августе 2018 года.

Регуляторы убеждены, что технологии Huawei используют власти КНР для слежки. Китайская корпорация это отрицает и считает, что введенный запрет противоречит конституции США.

Компания Huawei подала иск против властей США из-за обвинений в слежке-4

# It-технологии # Фотофакт

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