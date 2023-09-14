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Комиссар от Швеции начала вязать носок во время речи Урсулы фон дер Ляйен

14 сентября 2023 11:18
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Очередной прецедент с участием политиков произошел в Бельгии. Глава Еврокомиссии обратилась к коллегам с речью «О положении страны», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Комиссар от Швеции начала вязать носок во время речи Урсулы фон дер Ляйен-1

Но тезисы, приведенные в выступлении, так раздражали слушателей, что те решили демонстративно сообщить об этом и самой Урсуле фон дер Ляйен, и окружающим. Так, комиссар от Швеции интереснейшей лекции предпочла другое занятие. Политик принялась вязать носок. Выходка нашла отклик в Сети. В разных странах звучит мнение: многим в Брюсселе явно переплачивают, а эти люди в свою очередь определяют ход жизни европейцев.

# Международная политика # Фотофакт

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