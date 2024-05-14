Командующие группировкой ВСУ уже покинули Купянск и Харьков – Водолацкий

Депутат Государственной Думы Виктор Водолацкий заявил, что руководство Вооруженных сил Украины на Харьковском направлении покинуло Купянск и Харьков. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что вооруженные силы России продвигаются каждый день и ежедневно занимают по 2-3 населенных пункта. По словам Водолацкого, руководство ВСУ понимает, что не может выстоять против Вооруженных сил России.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил сложность ситуации, которая сложилась в Харьковской области. Минобороны России сообщает о продвижении в глубину обороны противника и занятии нескольких населенных пунктов.