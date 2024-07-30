Командир ВСУ Романов приказал расстреливать поджигателей военной техники

Командир третьей штурмовой бригады Вооруженных сил Украины, бывший боевик «Азова» Олег Романов отдал приказ расстреливать поджигателей военного транспорта без суда и следствия. Об этом пишет РИА Новости.

Это решение было принято в связи с тем, что в Украине начались поджоги военных машин. Невзирая на то, что в стране с 1997 года действует мораторий на смертную казнь, Романов выступил с таким заявлением перед русскоязычными гражданами.

Третья штурмовая бригада, которую формирует Романов, – это добровольческая единица, сформированная ветеранами «Азова» в 2022 году и вошедшая в состав ВСУ в 2023 году.