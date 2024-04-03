Командир «Ахмата»: пленные бойцы ВСУ просят гражданство России

Пленные бойцы ВСУ хотят стать гражданами Российской Федерации, пишет РИА Новости.

По словам помощника главы Чечни, командира спецназа «Ахмат» Апты Алаудинова, о российском гражданстве периодически просят военнослужащие ВСУ, находящиеся в плену.

Так, Алаудинов рассказал о бойце ВСУ Валерии Шевченко, получившем российское гражданство. Для этого Шевченко обращался к президенту Российской Федерации, высказав просьбу не передавать его на украинскую сторону. Еще ряд украинских военнопленных ждут решения касательно получения ими гражданства РФ, уточнил командира спецназа «Ахмат».