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Командир «Ахмата»: пленные бойцы ВСУ просят гражданство России

03 апреля 2024 07:30
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Пленные бойцы ВСУ хотят стать гражданами Российской Федерации, пишет РИА Новости.

По словам помощника главы Чечни, командира спецназа «Ахмат» Апты Алаудинова, о российском гражданстве периодически просят военнослужащие ВСУ, находящиеся в плену.

Так, Алаудинов рассказал о бойце ВСУ Валерии Шевченко, получившем российское гражданство. Для этого Шевченко обращался к президенту Российской Федерации, высказав просьбу не передавать его на украинскую сторону. Еще ряд украинских военнопленных ждут решения касательно получения ими гражданства РФ, уточнил командира спецназа «Ахмат».

# Международная политика

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