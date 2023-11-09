Колонна мигрантов в Мексике требует выдать им разрешения на бесплатный транзит через страну

Мексиканские власти перестали их выдавать, опасаясь социального и гуманитарного кризиса, вызванного огромным наплывом нелегалов. Сейчас по Мексике к американской границе идет караван из семи тысяч мигрантов. Но шансы достичь заветной цели у них равны нулю, так как ни у кого из них нет виз, чтобы попасть в США. Поэтому заботы об их содержании и расходы на то, чтобы вернуть их домой, лягут на плечи мексиканских властей. И принимать новые колонны мигрантов у них нет никакого желания.