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Колонна мигрантов в Мексике требует выдать им разрешения на бесплатный транзит через страну

09 ноября 2023 08:24
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Сотни выходцев из центральной Америки перекрыли оживленное шоссе на юге Мексики, чтобы потребовать от миграционных служб предоставить им разрешения на бесплатный транзит через страну, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Колонна мигрантов в Мексике требует выдать им разрешения на бесплатный транзит через страну-1

Мексиканские власти перестали их выдавать, опасаясь социального и гуманитарного кризиса, вызванного огромным наплывом нелегалов. Сейчас по Мексике к американской границе идет караван из семи тысяч мигрантов. Но шансы достичь заветной цели у них равны нулю, так как ни у кого из них нет виз, чтобы попасть в США. Поэтому заботы об их содержании и расходы на то, чтобы вернуть их домой, лягут на плечи мексиканских властей. И принимать новые колонны мигрантов у них нет никакого желания.

# Беженцы # Фотофакт

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