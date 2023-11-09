Колонна мигрантов в Мексике требует выдать им разрешения на бесплатный транзит через страну

Сотни выходцев из центральной Америки перекрыли оживленное шоссе на юге Мексики, чтобы потребовать от миграционных служб предоставить им разрешения на бесплатный транзит через страну, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сотни выходцев из центральной Америки перекрыли оживленное шоссе на юге Мексики, чтобы потребовать от миграционных служб предоставить им разрешения на бесплатный транзит через страну, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Мексиканские власти перестали их выдавать, опасаясь социального и гуманитарного кризиса, вызванного огромным наплывом нелегалов. Сейчас по Мексике к американской границе идет караван из семи тысяч мигрантов. Но шансы достичь заветной цели у них равны нулю, так как ни у кого из них нет виз, чтобы попасть в США. Поэтому заботы об их содержании и расходы на то, чтобы вернуть их домой, лягут на плечи мексиканских властей. И принимать новые колонны мигрантов у них нет никакого желания.