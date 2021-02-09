Количество жертв схода ледника в Индии возросло до 26 человек

Новости Индии. Растет число жертв схода ледника в индийском Уттаракханде. В списке погибших – 26 человек, более 170 числятся пропавшими без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поисково-спасательные работы не прекращаются уже третьи сутки. Из одного тоннеля живыми удалось извлечь 16 человек. В подобной ловушке могут находиться еще 35 пострадавших. Разрушены две электростанции, повреждены мосты и дороги.