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Количество жертв схода ледника в Индии возросло до 26 человек

09 февраля 2021 09:49
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Новости Индии. Растет число жертв схода ледника в индийском Уттаракханде. В списке погибших – 26 человек, более 170 числятся пропавшими без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Количество жертв схода ледника в Индии возросло до 26 человек-1

Поисково-спасательные работы не прекращаются уже третьи сутки. Из одного тоннеля живыми удалось извлечь 16 человек. В подобной ловушке могут находиться еще 35 пострадавших. Разрушены две электростанции, повреждены мосты и дороги.

Количество жертв схода ледника в Индии возросло до 26 человек-4

По мнению специалистов, ЧП – результат глобального потепления. Другие связывают сход ледника с обильными осадками, которые выпали на минувшей неделе, а затем, начав таять, спровоцировали лавину.

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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