Количество жертв схода ледника в Индии возросло до 26 человек

Новости Индии. Растет число жертв схода ледника в индийском Уттаракханде. В списке погибших – 26 человек, более 170 числятся пропавшими без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Индии. Растет число жертв схода ледника в индийском Уттаракханде. В списке погибших – 26 человек, более 170 числятся пропавшими без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Поисково-спасательные работы не прекращаются уже третьи сутки. Из одного тоннеля живыми удалось извлечь 16 человек. В подобной ловушке могут находиться еще 35 пострадавших. Разрушены две электростанции, повреждены мосты и дороги.
По мнению специалистов, ЧП – результат глобального потепления. Другие связывают сход ледника с обильными осадками, которые выпали на минувшей неделе, а затем, начав таять, спровоцировали лавину.