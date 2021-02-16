Количество заражённых коронавирусом в мире снижается уже больше месяца. В Израиле скоро заработают ТЦ, отели и магазины

Число новых случаев заражения коронавирусом в мире снижается уже пятую неделю подряд. Об этом говорят специалисты ВОЗ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В США зафиксирован минимальный суточный прирост заболевших за последние четыре месяца.

Между тем на юге Польши могут вернуть карантинные ограничения. В минувшие выходные в Закопане было отмечено более 300 случаев нарушения санитарного режима.

В Великобритании обнаружен еще один штамм коронавируса. В связи с этим Европейский союз принял решение запустить научную программу по изучению различных мутаций заболевания.