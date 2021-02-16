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Количество заражённых коронавирусом в мире снижается уже больше месяца. В Израиле скоро заработают ТЦ, отели и магазины

16 февраля 2021 19:14
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Число новых случаев заражения коронавирусом в мире снижается уже пятую неделю подряд. Об этом говорят специалисты ВОЗ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В США зафиксирован минимальный суточный прирост заболевших за последние четыре месяца.

Количество заражённых коронавирусом в мире снижается уже больше месяца. В Израиле скоро заработают ТЦ, отели и магазины-1

Между тем на юге Польши могут вернуть карантинные ограничения. В минувшие выходные в Закопане было отмечено более 300 случаев нарушения санитарного режима.

В Великобритании обнаружен еще один штамм коронавируса. В связи с этим Европейский союз принял решение запустить научную программу по изучению различных мутаций заболевания.

Количество заражённых коронавирусом в мире снижается уже больше месяца. В Израиле скоро заработают ТЦ, отели и магазины-4

В Израиле с 21 февраля 2021 года заработают торговые центры, отели, спортивные залы, магазины и культурные площадки для тех, кто вакцинировался от COVID-19. Между тем ВОЗ не рекомендует вводить сертификаты иммунитета для путешествий.

В Китае арестовали организатора многомиллионной аферы, суть которой заключалась в том, что солевой раствор и минеральную воду выдавали за вакцину против коронавируса. Поддельная партия была переправлена за границу, но куда конкретно, пока неизвестно.

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# Коронавирус # Фотофакт

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