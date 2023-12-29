Количество погибших в конфликте палестинцев превысило 21,3 тысячи человек – Минздрав сектора Газа

По данным Минздрава сектора Газа, количество палестинцев, погибших в конфликте, превысило 21 тысячу 300 человек, сообщили в программы Новости «24 часа» на СТВ.

За сутки израильские силы нанесли 20 ударов по анклаву, жертвами стали 210 мирных жителей. Под обстрел попали три крупных лагеря беженцев и больница. Израильские власти собираются продолжать атаки, поскольку считают, что ХАМАС использует медучреждения, школы и жилые дома в качестве прикрытия своих командных пунктов и складов.