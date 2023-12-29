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Количество погибших в конфликте палестинцев превысило 21,3 тысячи человек – Минздрав сектора Газа

29 декабря 2023 08:48
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По данным Минздрава сектора Газа, количество палестинцев, погибших в конфликте, превысило 21 тысячу 300 человек, сообщили в программы Новости «24 часа» на СТВ.

Количество погибших в конфликте палестинцев превысило 21,3 тысячи человек – Минздрав сектора Газа-1

За сутки израильские силы нанесли 20 ударов по анклаву, жертвами стали 210 мирных жителей. Под обстрел попали три крупных лагеря беженцев и больница. Израильские власти собираются продолжать атаки, поскольку считают, что ХАМАС использует медучреждения, школы и жилые дома в качестве прикрытия своих командных пунктов и складов.

# Палестина-Израиль

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