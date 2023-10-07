Количество погибших в конфликте между Палестиной и Израилем уже превысило 200 человек

К этому моменту известно, что количество погибших в результате конфликта между Палестиной и Израилем превысило 200 человек, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Более 1,5 тысячи получили ранения. Среди них наших соотечественников нет, сообщил МИД Беларуси. На всей территории Израиля введено чрезвычайное положение.
Утром движение, контролирующее сектор Газа, выпустило по Израилю несколько тысяч ракет. В ответ страна начала контртеррористическую операцию в регионе. Армия обороны Израиля перешла в состояние готовности к войне, начала срочную мобилизацию резервистов и наносит ответные удары по целям в секторе Газа. Премьер призвал израильтян объединиться ради победы в противостоянии.
«Жертвы среди мирного населения недопустимы». МИД Беларуси выступил с заявлением по обострению ситуации в Израиле.