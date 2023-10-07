Количество погибших в конфликте между Палестиной и Израилем уже превысило 200 человек

К этому моменту известно, что количество погибших в результате конфликта между Палестиной и Израилем превысило 200 человек, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Более 1,5 тысячи получили ранения. Среди них наших соотечественников нет, сообщил МИД Беларуси. На всей территории Израиля введено чрезвычайное положение.