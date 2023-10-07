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Количество погибших в конфликте между Палестиной и Израилем уже превысило 200 человек

07 октября 2023 13:50
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К этому моменту известно, что количество погибших в результате конфликта между Палестиной и Израилем превысило 200 человек, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Более 1,5 тысячи получили ранения. Среди них наших соотечественников нет, сообщил МИД Беларуси. На всей территории Израиля введено чрезвычайное положение.

Количество погибших в конфликте между Палестиной и Израилем уже превысило 200 человек-1

Утром движение, контролирующее сектор Газа, выпустило по Израилю несколько тысяч ракет. В ответ страна начала контртеррористическую операцию в регионе. Армия обороны Израиля перешла в состояние готовности к войне, начала срочную мобилизацию резервистов и наносит ответные удары по целям в секторе Газа. Премьер призвал израильтян объединиться ради победы в противостоянии.

Количество погибших в конфликте между Палестиной и Израилем уже превысило 200 человек-4

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# Международная политика # Фотофакт

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