Прямой эфир

Когда инфляция в еврозоне начнёт снижаться? Прогноз экспертов

11 мая 2022 20:05
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Инфляция в еврозоне вновь бьет рекорды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Украинский кризис и санкции серьезно сказываются на всех странах ЕС. Но главным фактором стали затраты на топливо и энергетику, они увеличились почти на 40 %.  

Когда инфляция в еврозоне начнёт снижаться? Прогноз экспертов-1

Лидером по росту инфляции в Евросоюзе стала Эстония, ее уровень здесь достиг 19 %. В стране стремительно дорожают электричество, газ и продукты питания. По сообщению Департамента статистики, тарифы на электроэнергию увеличились на 120 %, на отопление – на 57 %. Но самой затратной статьей расходов стала плата за газ, которая взлетела на 237 %.

Испытывает трудности и относительно благополучная Германия. Там инфляция ускорилась до 7,5 %, что стало рекордом после объединения страны. В ФРГ дорожают не только энергоносители, но и продукты питания. Цены на них увеличились на 8,5 %.  

Когда инфляция в еврозоне начнёт снижаться? Прогноз экспертов-4

Рост цен заставляет экономить и жителей Чехии. Уровень инфляции там превысил 14 %, побив 30-летний рекорд. Увеличились расходы на продукты питания, подорожали коммунальные услуги и стройматериалы.

Когда инфляция в еврозоне будет снижаться, эксперты пока с уверенностью сказать не могут. По самым оптимистичным прогнозам, это может произойти лишь в 2023 году.  

# Экономический кризис # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Украина объявила форс-мажор на транзит газа в Европу по одному из маршрутов
11 мая 2022 16:25

Украина объявила форс-мажор на транзит газа в Европу по одному из маршрутов

Российские брокеры рассматривают азиатские биржи как альтернативу американским
11 мая 2022 16:23

Российские брокеры рассматривают азиатские биржи как альтернативу американским

IKEA продолжит платить зарплату сотрудникам закрытых в России заводов
11 мая 2022 16:20

IKEA продолжит платить зарплату сотрудникам закрытых в России заводов