Когда инфляция в еврозоне начнёт снижаться? Прогноз экспертов

Инфляция в еврозоне вновь бьет рекорды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Украинский кризис и санкции серьезно сказываются на всех странах ЕС. Но главным фактором стали затраты на топливо и энергетику, они увеличились почти на 40 %.

Лидером по росту инфляции в Евросоюзе стала Эстония, ее уровень здесь достиг 19 %. В стране стремительно дорожают электричество, газ и продукты питания. По сообщению Департамента статистики, тарифы на электроэнергию увеличились на 120 %, на отопление – на 57 %. Но самой затратной статьей расходов стала плата за газ, которая взлетела на 237 %.

Испытывает трудности и относительно благополучная Германия. Там инфляция ускорилась до 7,5 %, что стало рекордом после объединения страны. В ФРГ дорожают не только энергоносители, но и продукты питания. Цены на них увеличились на 8,5 %.