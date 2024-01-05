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КНР надеется на сдержанность КНДР и Южной Кореи в конфликте

05 января 2024 11:46
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На брифинге официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь высказал надежду, что стороны, участвующие в конфликте на Корейском полуострове, проявят самообладание и будут воздерживаться от шагов, способных усилить напряжение. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил значение диалога для разрешения конфликта и заявил, что Китай, как его сосед, всегда выступал за сохранение мира и спокойствия на полуострове. Действия КНДР произвела обстрел своей же территории из береговой артиллерии, предположительно в ответ на запланированные учения южнокорейских морских пехотинцев.

# Международная политика

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