КНДР и Южная Корея начали разминирование демилитаризованной зоны

Новости КНДР. КНДР и Южная Корея начинают разминирование демилитаризованной зоны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 1 октября военные приступили к ликвидации мин и неразорвавшихся боеприпасов.

Предполагается, что их там несколько десятков тысяч. В течение 20 дней планируется разминировать зону совместной охраны в пограничном пункте Пханмунджом. Затем это же коснется и других уездов.

К слову, разминирование проводится и для реализации договоренностей севера и юга страны о совместном поиске останков военнослужащих, которые погибли во время Корейской войны.