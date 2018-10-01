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КНДР и Южная Корея начали разминирование демилитаризованной зоны

01 октября 2018 09:46
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Новости КНДР. КНДР и Южная Корея начинают разминирование демилитаризованной зоны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 1 октября военные приступили к ликвидации мин и неразорвавшихся боеприпасов.

КНДР и Южная Корея начали разминирование демилитаризованной зоны-1

Предполагается, что их там несколько десятков тысяч. В течение 20 дней планируется разминировать зону совместной охраны в пограничном пункте Пханмунджом. Затем это же коснется и других уездов.

К слову, разминирование проводится и для реализации договоренностей севера и юга страны о совместном поиске останков военнослужащих, которые погибли во время Корейской войны.

КНДР и Южная Корея начали разминирование демилитаризованной зоны-4

# Оружие и боеприпасы # Фотофакт

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