Прямой эфир

КНДР и Южная Корея должны демонтировать 20 укрепленных постов охраны на границе к 1 декабря

30 ноября 2018 07:01
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости мира. Южная Корея и КНДР продолжают свой путь к достигнутым еще на весеннем саммите договоренностям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ

КНДР и Южная Корея должны демонтировать 20 укрепленных постов охраны на границе к 1 декабря-1

Так, с 30 ноября дня специалисты Севера и Юга приступят к оценке железнодорожного полотна. Это процедура займет 18 дней и станет финальной перед соединением дорог между странами.

КНДР и Южная Корея должны демонтировать 20 укрепленных постов охраны на границе к 1 декабря-4

Помимо этого Сеул и Пхеньян намерены завершить снос 20 укрепленных постов охраны на границе двух стран. Отмечается, что каждая сторона должна ликвидировать по 10 постов и полностью завершить их демонтаж к 1 декабря.

# Международная политика # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Мировые лидеры начали прибывать в Буэнос-Айрес на саммит G20
30 ноября 2018 06:56

Мировые лидеры начали прибывать в Буэнос-Айрес на саммит G20

2,5 тонны кокаина изъяли в Эквадоре
29 ноября 2018 11:30

2,5 тонны кокаина изъяли в Эквадоре

В Беларуси приостановили приём писем и посылок в Канаду
29 ноября 2018 11:12

В Беларуси приостановили приём писем и посылок в Канаду