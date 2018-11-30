КНДР и Южная Корея должны демонтировать 20 укрепленных постов охраны на границе к 1 декабря

Новости мира. Южная Корея и КНДР продолжают свой путь к достигнутым еще на весеннем саммите договоренностям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ

Так, с 30 ноября дня специалисты Севера и Юга приступят к оценке железнодорожного полотна. Это процедура займет 18 дней и станет финальной перед соединением дорог между странами.