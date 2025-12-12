Ключевой нефтепровод в Германии повреждён: 200 тысяч литров нефти угрожают экологии

В Германии ликвидируют последствия масштабной утечки нефти. В регионе Уккермарк на северо-востоке Бранденбурга произошла авария на нефтепроводе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным пожарной службы, вытекло примерно 200 тысяч литров нефти. На месте работают около 100 специалистов и десятки машин экстренных служб. Нефтепровод соединяет порт Росток с заводом в Шведте – ключевым поставщиком топлива для Берлина и Бранденбурга. Масштаб происшествия подчеркивает уязвимость энергетической инфраструктуры региона. Экологи предупреждают: столь крупная утечка может нанести серьезный ущерб почве и водоемам, а последствия для местных жителей и природы потребуют долгосрочных и дорогостоящих мер восстановления.