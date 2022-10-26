Клишевич: если Америка падёт как мировой жандарм, значит и Украину мы освободим

Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

К сожалению, как показывает практика тех государств, где я был, – Португалии, Испании, Франции и других стран, один раз попав в логово США, логово этого врага кровавого мирового, оттуда очень тяжело выбраться. Поэтому борьба сейчас разворачивается, по сути, не за Украину, не за Францию, Германию и остальную Европу, а за Америку. Если Америка падет, падет как мировой жандарм, который сегодня, несмотря ни на какие законы, устанавливает свои кровавые правила игры на всех континентах, значит и Украину мы освободим. Не мы, народ, примет там свое решение. И Франция будет французской, и Германия – немецкой. И литовцы смогут строить свое национальное государство в мире и спокойствии вместе с нами. Если нет, Америка никогда не допустит того, чтобы эти государства развивались в интересах своих же людей, в интересах своего народа. Потому что это минус для Америки. Тогда доллар будет падать. Поэтому вопрос сегодня лишь в этом.

А решать такие вопросы, безусловно, нужно сильными мира сего. Таковыми являются Китай, Индия, Иран, Россия и другие государства, которым надоело сегодня смотреть на вот эту гегемонию, неуважение к другим странам. Поэтому разгадка вот этого ребуса сегодня кроется именно там. И борьба эта уже идет. Да, мы ее, может быть, не видим. Отчасти видим, наблюдаем.

Григорий Азаренок:

Отчасти участвуем.

Сергей Клишевич:

Отчасти и участвуем. Но то, что происходит кулуарное, – это еще один массив борьбы, который явно приведет к нашей победе, к победе нашего мира – мира спокойствия, порядка, справедливости и поступательного развития каждого государства так, как оно хочет, а не так, как хотят несколько человек за океаном.

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