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Климатические активисты в Париже выступили против проведения Олимпийских игр

24 июня 2024 07:45
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Климатические активисты в Париже выступили против проведения Олимпийских игр. Они заблокировали дорогу возле мэрии, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Климатические активисты в Париже выступили против проведения Олимпийских игр-1

По мнению протестующих, организаторы Игр нарушили обещание о сокращении углеродных выбросов и строят новые площадки для спортивных мероприятий в ущерб садам и паркам. Также активисты критиковали социальные чистки, во время которых множество бездомных вывезли с улиц Парижа в другие регионы страны.

# Олимпиада 2024

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