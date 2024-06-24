Климатические активисты в Париже выступили против проведения Олимпийских игр. Они заблокировали дорогу возле мэрии, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По мнению протестующих, организаторы Игр нарушили обещание о сокращении углеродных выбросов и строят новые площадки для спортивных мероприятий в ущерб садам и паркам. Также активисты критиковали социальные чистки, во время которых множество бездомных вывезли с улиц Парижа в другие регионы страны.