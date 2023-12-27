Время дешевой электроэнергии в Германии позади. Об этом заявил глава Федерального сетевого агентства страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мюллер отметил, что немцам придется просто привыкнуть к сложившейся ситуации, поскольку изменить ее вариантов нет. Рассчитывать на дешевые российские энергоносители не приходится. Хотя ранее именно на них Берлин надеялся при планировании перехода к климатической нейтральности. Санкции в отношении Москвы не раз доказывали свою неэффективность, однако Запад продолжает расширять экономическое давление на Россию.