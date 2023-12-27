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Клаус Мюллер: время дешёвой электроэнергии в Германии позади

27 декабря 2023 20:19
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Время дешевой электроэнергии в Германии позади. Об этом заявил глава Федерального сетевого агентства страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Клаус Мюллер: время дешёвой электроэнергии в Германии позади-1

Мюллер отметил, что немцам придется просто привыкнуть к сложившейся ситуации, поскольку изменить ее вариантов нет. Рассчитывать на дешевые российские энергоносители не приходится. Хотя ранее именно на них Берлин надеялся при планировании перехода к климатической нейтральности. Санкции в отношении Москвы не раз доказывали свою неэффективность, однако Запад продолжает расширять экономическое давление на Россию.

# Кризис в ЕС

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