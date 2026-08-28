Клад Вильены похитили из музея в Испании

Из музея в испанском городе Вильена похитили один из ценнейших кладов эпохи бронзы. Кража заняла всего 4 минуты – воры действовали стремительно, пишет РИА Новости.

Речь идет о Вильенском кладе: он включает 59 артефактов, созданных примерно в 1250 г. до н. э. Общий вес золотых предметов достигает 10 кг. В составе коллекции – чаши, браслеты и разнообразные украшения. Особую научную ценность представляют отдельные изделия: специалисты предполагают, что для их изготовления использовали железо метеоритного происхождения. Находка имеет огромное значение для изучения культуры бронзового века.

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