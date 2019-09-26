Китаянке стало жарко в самолёте и она открыла дверь аварийного выхода

Новости Китая. Необычный инцидент произошёл в китайском аэропорту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Всего за несколько секунд до взлета экипажу воздушного судна поступил сигнал о серьезном нарушении безопасности.
Новости Китая. Необычный инцидент произошёл в китайском аэропорту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Всего за несколько секунд до взлета экипажу воздушного судна поступил сигнал о серьезном нарушении безопасности.
Оказалось, что женщина на борту открыла дверь аварийного выхода самолета, ей стало душно. В итоге рейс задержали. Виновнице инцидента грозит арест сроком до 15 суток.