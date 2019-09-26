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Китаянке стало жарко в самолёте и она открыла дверь аварийного выхода

26 сентября 2019 12:34
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Новости Китая. Необычный инцидент произошёл в китайском аэропорту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Всего за несколько секунд до взлета экипажу воздушного судна поступил сигнал о серьезном нарушении безопасности.

Китаянке стало жарко в самолёте и она открыла дверь аварийного выхода-1

Оказалось, что женщина на борту открыла дверь аварийного выхода самолета, ей стало душно. В итоге рейс задержали. Виновнице инцидента грозит арест сроком до 15 суток.

Китаянке стало жарко в самолёте и она открыла дверь аварийного выхода-4

# Необычное # Фотофакт

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