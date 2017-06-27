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Китайскую провинцию Сычуань накрыл еще один оползень: помощь предложила ООН

27 июня 2017 08:44
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Новости Китая. Новый оползень сошел в китайской провинции Сычуань. О жертвах пока не сообщается. Людей из близлежащих жилых зданий эвакуировали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Китайскую провинцию Сычуань накрыл еще один оползень: помощь предложила ООН-1

Предыдущая природная катастрофа в этом же районе погубила практически всю деревню. С 24 июня, когда сошел оползень, удалось найти тела лишь 25 человек. Без вести пропавшими числятся более сотни местных жителей. Свою помощь в преодолении последствий масштабного оползня предложила ООН.

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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