Китайскую провинцию Сычуань накрыл еще один оползень: помощь предложила ООН

Новости Китая. Новый оползень сошел в китайской провинции Сычуань. О жертвах пока не сообщается. Людей из близлежащих жилых зданий эвакуировали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Предыдущая природная катастрофа в этом же районе погубила практически всю деревню. С 24 июня, когда сошел оползень, удалось найти тела лишь 25 человек. Без вести пропавшими числятся более сотни местных жителей. Свою помощь в преодолении последствий масштабного оползня предложила ООН.