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Китайским пастухам предстоит перегнать огромные стада овец. На пути горы высотой в 3 км

15 марта 2023 13:46
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Добавилось работы у китайских пастухов. Им предстоит за короткое время перегнать свои отары из точки А в точку Б.

Китайским пастухам предстоит перегнать огромные стада овец. На пути горы высотой в 3 км-1

Турсун Мемет, пастух:
Нам предстоит пройти две горы высотой более 3 300 метров, а по маршруту есть реки и долины. В основном приходится лазить по горам и пересекать реки. Работа зависит от хорошего старта весной.

Этот процесс для пастухов в северных регионах Китая традиционный. В наше время им способствуют и власти, и новые технологии.

Китайским пастухам предстоит перегнать огромные стада овец. На пути горы высотой в 3 км-4

Ван Гулян, управляющий ранчо:
Группа логистической поддержки в основном призывает пастухов собрать и хранить достаточное количество фуража перед севооборотом. Группа транспортной поддержки имеет 40 пикапов, которые в основном помогают пастухам перевозить ягнят и снабжать стада в непредвиденных погодных условиях, таких как снег.

Китайским пастухам предстоит перегнать огромные стада овец. На пути горы высотой в 3 км-7

Перемещение скота на разные пастбища позволяет сельхозугодьям восстанавливаться, тем самым эффективно сохранять природные ресурсы. В этом регионе выпасается о более 80 тысяч голов скота. За ними следят более чем 260 пастухов.

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