Китайским пастухам предстоит перегнать огромные стада овец. На пути горы высотой в 3 км

Добавилось работы у китайских пастухов. Им предстоит за короткое время перегнать свои отары из точки А в точку Б.

Турсун Мемет, пастух:

Нам предстоит пройти две горы высотой более 3 300 метров, а по маршруту есть реки и долины. В основном приходится лазить по горам и пересекать реки. Работа зависит от хорошего старта весной.

Этот процесс для пастухов в северных регионах Китая традиционный. В наше время им способствуют и власти, и новые технологии.