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Китайский Новый год, или Праздник весны. В Поднебесной ярко и красочно встречают год Собаки

15 февраля 2018 13:28
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Новости Беларуси. Одно из самых важных и красочных событий отмечают в Китае 18 февраля – Праздник весны. Однако нам привычнее слышать другое название – Китайский Новый год.  

Китайский Новый год, или Праздник весны. В Поднебесной ярко и красочно встречают год Собаки-1

Китайский Новый год, или Праздник весны. В Поднебесной ярко и красочно встречают год Собаки-3

Улицы, дома, торговые центры утопают в красных бумажных фонариках и желтых пергаментных флажках с пожеланиями.  

Первый цвет традиционно символизирует счастье и процветание, второй – цвет символа 2018 года – года Собаки. К слову, каждый год в Китае представляет собой особое сочетание красок, которое повторяется лишь раз в 60 лет.  

Гуляния будут длиться целых две недели. Для жителей Поднебесной это время семейного воссоединения.  

# Праздничные даты # Фотофакт

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