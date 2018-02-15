Китайский Новый год, или Праздник весны. В Поднебесной ярко и красочно встречают год Собаки

Новости Беларуси. Одно из самых важных и красочных событий отмечают в Китае 18 февраля – Праздник весны. Однако нам привычнее слышать другое название – Китайский Новый год.

Улицы, дома, торговые центры утопают в красных бумажных фонариках и желтых пергаментных флажках с пожеланиями.

Первый цвет традиционно символизирует счастье и процветание, второй – цвет символа 2018 года – года Собаки. К слову, каждый год в Китае представляет собой особое сочетание красок, которое повторяется лишь раз в 60 лет.

Гуляния будут длиться целых две недели. Для жителей Поднебесной это время семейного воссоединения.