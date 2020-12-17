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Китайский аппарат «Чанъэ-5» доставил на Землю грунт с Луны

17 декабря 2020 10:14
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Новости Китая. Миссия завершена: капсула космического зонда «Чанъэ-5» доставила на Землю около двух килограммов лунного грунта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Китайский аппарат «Чанъэ-5» доставил на Землю грунт с Луны-1

Таким образом, Китай стал первой за более чем 40 лет страной, получившей образцы с поверхности Луны, и третьим государством после США и Советского Союза, кто смог осуществить такую миссию.

Китайский аппарат «Чанъэ-5» доставил на Землю грунт с Луны-4

Аппарат приземлился в автономном районе Внутренняя Монголия. В ближайшее время его доставят в Пекин, затем специалисты приступят к изучению лунной породы.

# Космос # Фотофакт

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