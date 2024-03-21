Китайские банки перестали принимать платежи из РФ в юанях

Несколько ведущих китайских банков, в числе которых Ping An Bank и Bank of Ningbo, перестали обрабатывать транзакции из России по платежам в юанях. Об этом пишет РИА Новости.

Генеральный директор АО «Первая группа» Алексей Порошин сообщил, что клиенты уже стали получать оповещения о приостановке операций. Такое Решение было принято в средине января 2024 года в связи с опасениями китайских банков о возможности попадания под вторичные санкции США.

Ранее появилась информация о том, что ICBC, CCB и Bank of China также приостановили обслуживании платежей от российских финансовых организаций, находящихся под действием санкций, хотя позже Bank of China опроверг эту информацию.