Китайские археологи обнаружили более 10 тысяч артефактов

Новости Китая. Сенсационная находка на дне реки Миньцзян. 10 тысяч древних предметов, включая монеты, ювелирные изделия и различные образцы оружия – мечи, ножи и копья обнаружили китайские археологи.

Как сообщает информационное агентство «Синьхуа», артефакты относятся ко времени династии Мин (1368-1644 годы). Археологи продолжат раскопки до апреля.



Ли Боцянь, археолог, сотрудник Пекинского университета:

Предметы представляют чрезвычайную ценность для науки, истории и искусства. Они имеют большое значение для исследования политической, экономической и социальной жизни династии Мин.

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Строение 18 века строители случайно откопали во время реставрационных работ в местной гостинице. Когда к раскопкам присоединились специалисты, оказалось, что на глубине двух метров находится неизвестный деревянный сруб (здесь подробнее).