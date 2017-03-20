Прямой эфир

Китайские археологи обнаружили более 10 тысяч артефактов

20 марта 2017 11:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Китая. Сенсационная находка на дне реки Миньцзян. 10 тысяч древних предметов, включая монеты, ювелирные изделия и различные образцы оружия – мечи, ножи и копья обнаружили китайские археологи.

Как сообщает информационное агентство «Синьхуа», артефакты относятся ко времени династии Мин (1368-1644 годы). Археологи продолжат раскопки до апреля.

Ли Боцянь, археолог, сотрудник Пекинского университета:
Предметы представляют чрезвычайную ценность для науки, истории и искусства. Они имеют большое значение для исследования политической, экономической и социальной жизни династии Мин.

Читайте также. В самом центре Новогрудка археологи обнаружили остатки средневекового княжеского дома.

Строение 18 века строители случайно откопали во время реставрационных работ в местной гостинице. Когда к раскопкам присоединились специалисты, оказалось, что на глубине двух метров находится неизвестный деревянный сруб (здесь подробнее).

# Археология # Ли Боцянь

Другие новости рубрики

Все новости
Каждый третий житель – без питьевой воды. Наводнение в Перу привело к гуманитарной катастрофе
20 марта 2017 10:17

Каждый третий житель – без питьевой воды. Наводнение в Перу привело к гуманитарной катастрофе

Канадская деревенская учительница Мэгги Макдонелл стала лучшим педагогом года на планете
20 марта 2017 10:11

Канадская деревенская учительница Мэгги Макдонелл стала лучшим педагогом года на планете

63-летний вандал поцарапал картину Гейнсборо в Лондонской национальной галерее
20 марта 2017 08:17

63-летний вандал поцарапал картину Гейнсборо в Лондонской национальной галерее