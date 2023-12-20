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Китайская пустыня Такла-Макан покрылась снегом

20 декабря 2023 20:10
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Китайская пустыня Такла-Макан покрылась снегом. Ее площадь составляет 330 тысяч квадратных километров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Китайская пустыня Такла-Макан покрылась снегом-1

Снегопады здесь крайне редкое явление. Однако так природа отреагировала на похолодание в Поднебесной. Кроме того, на северо-западе страны замерзло озеро. Поверхность водоема уже частично покрылась льдом. В течение месяца проталины окончательно исчезнут, считают специалисты.

# Погода # Новости Китая

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