Китайская пустыня Такла-Макан покрылась снегом. Ее площадь составляет 330 тысяч квадратных километров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Снегопады здесь крайне редкое явление. Однако так природа отреагировала на похолодание в Поднебесной. Кроме того, на северо-западе страны замерзло озеро. Поверхность водоема уже частично покрылась льдом. В течение месяца проталины окончательно исчезнут, считают специалисты.