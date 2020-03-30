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Китайская промышленность возобновила производство более чем на 98%

30 марта 2020 18:48
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Новости мира. Возрождение «красного дракона»: китайская промышленность возобновила производство более чем на 98 %. При этом уже почти все сотрудники вернулись на свои рабочие места, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Китайская промышленность возобновила производство более чем на 98%-1

Таким образом, самые оптимистичные прогнозы аналитиков оправдались. Даже средние и малые предприятия восстановили производственные мощности более чем на 76 %.

Китайская промышленность возобновила производство более чем на 98%-4

Ранее работа на предприятиях Китая была остановлена из-за эпидемии коронавируса. Однако Пекин уже объявил о победе над COVID-19. В бывшем эпицентре пандемии – Ухане – за неделю не было ни одного случая заражения инфекцией.

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Китайская промышленность возобновила производство более чем на 98%-7

В связи с этим власти открыли часть станций метро, запустили наземный общественный транспорт. В городе заработали рестораны и торговые центры.

Китайская промышленность возобновила производство более чем на 98%-10

# Коронавирус # Фотофакт

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