Новости мира. Возрождение «красного дракона»: китайская промышленность возобновила производство более чем на 98 %. При этом уже почти все сотрудники вернулись на свои рабочие места, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости мира. Возрождение «красного дракона»: китайская промышленность возобновила производство более чем на 98 %. При этом уже почти все сотрудники вернулись на свои рабочие места, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Таким образом, самые оптимистичные прогнозы аналитиков оправдались. Даже средние и малые предприятия восстановили производственные мощности более чем на 76 %.
Ранее работа на предприятиях Китая была остановлена из-за эпидемии коронавируса. Однако Пекин уже объявил о победе над COVID-19. В бывшем эпицентре пандемии – Ухане – за неделю не было ни одного случая заражения инфекцией.
Владимир Карягин о поддержке предпринимательства: «Есть несколько сотен видов бизнеса, где надо принимать срочные меры»
В связи с этим власти открыли часть станций метро, запустили наземный общественный транспорт. В городе заработали рестораны и торговые центры.