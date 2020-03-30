Китайская промышленность возобновила производство более чем на 98%

Новости мира. Возрождение «красного дракона»: китайская промышленность возобновила производство более чем на 98 %. При этом уже почти все сотрудники вернулись на свои рабочие места, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Таким образом, самые оптимистичные прогнозы аналитиков оправдались. Даже средние и малые предприятия восстановили производственные мощности более чем на 76 %.

Ранее работа на предприятиях Китая была остановлена из-за эпидемии коронавируса. Однако Пекин уже объявил о победе над COVID-19. В бывшем эпицентре пандемии – Ухане – за неделю не было ни одного случая заражения инфекцией. Владимир Карягин о поддержке предпринимательства: «Есть несколько сотен видов бизнеса, где надо принимать срочные меры»