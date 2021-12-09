Новости Китая. Китай заявил, что США, Австралия, Великобритания и Канада поплатятся за дипломатический бойкот зимних Игр в Пекине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Китая. Китай заявил, что США, Австралия, Великобритания и Канада поплатятся за дипломатический бойкот зимних Игр в Пекине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как сообщили в МИД КНР, эти страны использовали Олимпиаду для политических манипуляций. Но этим самым они только изолируют сами себя. Еще один важный момент – Китай не направлял приглашение официальным лицам этих стран. Но они все равно увидят успешное проведение этих Игр, вне зависимости, приедут они или нет.
Олимпиада в Пекине — это грандиозная встреча атлетов и всех любителей спорта, а не сцена для выступления политиканов, подчеркнули в МИД Китая.