Китай заявил, что остановил распространение коронавируса

Новости Китая. Китай заявил, что остановил в стране распространение COVID-19. Вчерашний день, 22 августа, стал первым с июля, когда в стране была нулевая заболеваемость, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Китая. Китай заявил, что остановил в стране распространение COVID-19. Вчерашний день, 22 августа, стал первым с июля, когда в стране была нулевая заболеваемость, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Появившись 20 июля в Нанкине, COVID-19 стал очень быстро распространяться по Китаю. Чтобы остановить рост заболеваемости, власти ввели строгие ограничительные меры: прекратили транспортное сообщение и провели массовое тестирование.