Китай запустил ракету-носитель, которая соберёт образцы лунного грунта

Новости Китая. Китай запустил миссию для сбора образцов породы Луны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ракета-носитель с космическим зондом «Чанъэ-5» стартовала с космодрома на острове Хайнань.

Ожидается, что миссия продлится 23 дня. На поверхность Луны аппарат приземлится примерно через восемь суток после запуска. Устройство должно добыть до двух килограммов породы.

В случае успеха Китай станет первой за более чем 40 лет страной, реализовавшей проект по доставке грунта с Луны, а также третьим государством в истории, которое получило данные образцы. До этого такие пробы были добыты США, а также Советским Союзом.