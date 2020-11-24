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Китай запустил ракету-носитель, которая соберёт образцы лунного грунта

24 ноября 2020 09:22
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Новости Китая. Китай запустил миссию для сбора образцов породы Луны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ракета-носитель с космическим зондом «Чанъэ-5» стартовала с космодрома на острове Хайнань.

Китай запустил ракету-носитель, которая соберёт образцы лунного грунта-1

Ожидается, что миссия продлится 23 дня. На поверхность Луны аппарат приземлится примерно через восемь суток после запуска. Устройство должно добыть до двух килограммов породы.

Китай запустил ракету-носитель, которая соберёт образцы лунного грунта-4

В случае успеха Китай станет первой за более чем 40 лет страной, реализовавшей проект по доставке грунта с Луны, а также третьим государством в истории, которое получило данные образцы. До этого такие пробы были добыты США, а также Советским Союзом.

# Космос # Фотофакт

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