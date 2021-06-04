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Китай впервые стал крупнейшим экспортёром товаров в Великобританию. Почему так произошло?

04 июня 2021 06:33
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Новости мира. Китай впервые стал крупнейшим экспортером товаров в Великобританию. Таким изменениям способствовали две причины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Китай впервые стал крупнейшим экспортёром товаров в Великобританию. Почему так произошло?-1

Во-первых, Brexit, нарушивший торговлю с Евросоюзом; а во-вторых, пандемия, во время которой повысился спрос на китайскую продукцию.

Китай впервые стал крупнейшим экспортёром товаров в Великобританию. Почему так произошло?-4

С начала 2018 года объем импорта товаров из Китая вырос почти на 70 %. А вот импорт товаров из стран ЕС в Соединенное Королевство существенно упал. Сокращение началось еще в апреле 2019-го, когда возникла неопределенность относительно условий выхода Великобритании из Евросоюза.

# Международная политика # Фотофакт

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