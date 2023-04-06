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Китай призывает НАТО принять ответственность за ситуацию в Украине

06 апреля 2023 11:28
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Представитель Министерства иностранных дел Китая Мао Нин выразила на брифинге 6 апреля официальную позицию, в которой призвала США и НАТО нести ответ за обстановку в Украине и не подвергать критике КНР, пишет РИА Новости.

Мао Нин заявила, что Китай с самого начала придерживался справедливой и объективной позиции в украинском конфликте, и что КНР всегда выступает за политическое урегулирование.

Она подчеркнула, что в тексте документа политического урегулирования кризиса отражено отношение КНР, которое находит поддержку во многих странах международного сообщества. Мао Нин заключила, что история расставит все по своим местам и определит, кто находится на стороне справедливости в этом конфликте.

Ранее официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова заявила, что НАТО усугубляет опасную обстановку на международной арене, не допускает появления альтернативных центров силы. Также она добавила, что: «НАТО пора на пенсию».

# Международная политика

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