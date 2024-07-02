Китай призвал НАТО задуматься о роли альянса в украинском кризисе

Пекин призывает НАТО задуматься о своей роли в мировой безопасности и прекратить перекладывать на других ответственность за конфликты. Об этом пишет ТАСС.

Представитель Министерства иностранных дел Китая Мао Нин заявила, что НАТО бросает вызов Китаю, вторгаясь в его внутренние дела и извращая его политику.

«НАТО следует задуматься о коренных причинах украинского кризиса и о том, что организация сделала для мира и безопасности в Европе и во всем мире», – заявила она.

Она также заметила, что НАТО использует идеологическую проблематику для создания конфликтов. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг утверждал, что Китай не противник блоку, но противостоит ценностям, безопасности, интересам.